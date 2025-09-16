جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني وينذر بشن هجوم خلال ساعات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين في ميناء الحديدة اليمني والسفن الراسية فيه، اليوم الثلاثاء، إلى "إخلاء المكان بشكل فوري".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي، في منشور على صفحته بمنصة إكس اليوم: "إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن. سيهاجم الجيش في الساعات القريبة المنطقة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي هناك".

وأضاف: "ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري"، مشيرا إلى أن "كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".