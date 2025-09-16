إصابة أكثر من 8 شخصا في إطلاق نار على مخيم مشردين في مينيابوليس

ذكرت الشرطة الأمريكية أن 8 أشخاص أصيبوا، 4 منهم إصاباتهم خطيرة، جراء إطلاق نار على مخيم للمشردين مبني على ملكية خاصة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووقع إطلاق النار بعد ساعات على بعد عدة مربعات سكنية من إطلاق نار آخر أسفر عن إصابة 5 أشخاص قرب محطة عبور، بينما أقر مسئولو المدينة بزيادة في جرائم العنف مؤخرا في المنطقة.

وقال برايان أوهارا رئيس شرطة مينيابوليس في مؤتمر صحفي، إن الشرطة علمت بإطلاق النار في مخيم مشردين حوالي الساعة 2200 مساء أمس الاثنين، عندما أخطر أشخاص يفرون من المخيم شرطيا خارج وقت العمل لدى الشرطة يعمل في متجر تجزئة قريب.