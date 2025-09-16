الخارجية الفلسطينية: عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببدء اجتياح مدينة غزة، وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير".

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، ذلك "إمعاناً في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"تدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك".