سقطت منشورات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري على مستوطنة عسقلان في غلاف غزة بطريق الخطأ.

في التفاصيل، كان جيش الاحتلال يُسقط منشورات تحذيرية في أرجاء مدينة غزة تطالب بالإخلاء الفوري من مدينة غزة تزامنًا مع توسيع العدوان على المدينة.

إلا أن بعض المنشورات سقطت على مستوطنة عسقلان والمنطقة المحيطة بها كما وثفت هيئة البث الإسرائيلية.

وينص التحذير بالإخلاء على: «إذا وجدت هذا المنشور فأنت في منطقة قتال خطيرة يجب عليك الإخلاء فورًا عبر شارع الرشيد حتى سيرًا على الأقدام جنوبًا من وادي غزة».

"אם מצאת את הכרוז הזה, אתה באזור לחימה מסוכן": צה"ל פיזר כרוזי אזהרה ברחבי העיר עזה לקראת הפעילות הצבאית - אך חלק מהכרוזים נפלו באשקלון ובסביבה@Itsik_zuarets @OmerShahar123 pic.twitter.com/IuRNNSKo3P — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2025



وفي وقت سابق من اليوم، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعوته لسكان مدينة غزة بإخلائها، مع بدء توسيع العدوان على شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إن قواتهم بدأت ما قال إنه تدمير البنى التحتية لحركة في مدينة غزة.

وأضاف مخاطبًا السكان بهذه المناطق: «مدينة غزة منطقة قتال خطيرة فالبقاء في المنطقة يعرضكم للخطر».

وتابع: «انتقلوا في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد الى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام».

واستكمل: «انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم».

وكان جيش الاحتلال قد بدأ توسيع عدوانه المكثف على مدينة غزة، قائلًا إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون 2، داعيًّا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".