 إيطاليا: خفر السواحل يعثُر على جثامين 12 مهاجرا غارقا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 5:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا: خفر السواحل يعثُر على جثامين 12 مهاجرا غارقا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 5:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 5:27 م

أعلن خفر السواحل الإيطالي، العثور على جثامين 12 مهاجرًا بينهم طفل غرقوا الأسبوع الماضي؛ جراء تحطم قارب قبالة جزيرة (لامبيدوسا).

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيطالية بدأت اليوم عملية انتشال جثامين القتلى ما يرفع عدد الضحايا إلى 25 شخصًا، ووقع حادث انقلاب القارب في 7 أكتوبر الجاري بينما كانت سفينة إنقاذ تقترب لمساعدة الركاب.

وانطلق قارب المهاجرين من تونس وعلى متنه 50 شخصًا تقريبًا، وتم إنقاذ 22 راكبًا فيما لا يزال 5 آخرين في عداد المفقودين.

وفي السياق ذاته، أعلنت خفر السواحل اليوم نقل 180 مهاجرًا إلى جزيرة (صقلية) بعدما تم إنقاذهم أمس قرب جزيرة (لامبيدوسا).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك