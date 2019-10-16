سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر

بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية (رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع المسئول عن مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية السفير جون ريتشموند، الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال لقاء البوسعيدي مع ريتشموند، حيث أشاد الأخير بجهود السلطنة في هذا المجال.

وفي السياق، عقدت جلسة مشتركة بين الجانبين العُماني والأمريكي، لمناقشة سبل تطوير آليات مكافحة الإتجار بالبشر والصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول من أجل المكافحة، وكذلك آليات حماية الضحايا وإدماجهم في المجتمع.