تراجع أعداد الزوار الكوريين الجنوبيين لليابان بنسبة 60% خلال الشهر الماضي



تراجعت أعداد السائحين الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية الخلاف بين الدولتين حول عدة أمور من المسائل التاريخية إلى التجارة والاستثمار وحتى العلاقات العسكرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة السياحة الوطنية اليابانية قالت إن عدد السائحين الكوريين الجنوبيين الذين زاروا اليابان الشهر الماضي تراجع بنسبة 58% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي عدد السائحين الزائرين لليابان ارتفع بنحو 5%.

وكان عدد السائحين الكوريين الجنوبيين الزائرين لليابان قد تراجع بنسبة 48% خلال شهر أغسطس الماضي.

ويمثل سائحو كوريا الجنوبية نحو ربع السائحين في اليابان.

ويشار إلى أن أعداد الزائرين الكوريين الجنوبيين لطوكيو بدأ في التراجع في يوليو الماضي، عندما نفذت اليابان إجراءات أكثر صرامة تتعلق بصادرات مواد أساسية متخصصة لقطاع التكنولوجيا الكوري الجنوبي. كما أن الخلاف بين الدولتين تفاقم بسبب ما تصفه سول بعدم إبداء اليابان للندم الكافي عن حكمها الاستعماري في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أنه من المقرر أن يزور رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون اليابان الأسبوع المقبل لحضور مراسم تنصيب الإمبراطور.