 زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة ميندناو بالفلبين - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة ميندناو بالفلبين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 3:52 م

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أنه لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.


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