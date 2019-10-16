مالديني عن نهائي اسطنبول: لا يزال الأمر مؤلما

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تحدث اسطورة نادي ​ميلان​ الإيطالي ​باولو مالديني​ عن نهائي ​اسطنبول​ في دوري ابطال اوروبا عام 2005 والذي خسره أمام ​ليفربول​ الإنجليزي.

وقال في حديثه لقناة الاتحاد الأوروبي "يويفا": "شاركت في 8 مباريات نهائية لدوري أبطال أوروبا، لكن الناس تتذكر فقط نهائي نسخة 2005".

وأضاف مالديني: "هناك سنوات قليلة منذ عام 1954 لم تتواجد بها عائلة مالديني كجزء من ميلان".

وتابع: "مسيرتي بدأت منذ عام 1978 ولم تنته، الحقيقة أن هناك فردا من عائلة مالديني متواجد في ميلان منذ عام 1950".

بالعودة لنهائي نسخة 2005 الأوروبية واصل "هدفي في نهائي نسخة 2005 كان الأسرع والأكثر روعة أن تسجل في نهائي دوري أبطال، لكن الأكثر دراما هو أن لا شيء يمكن ضمانه ولا يتوقع وهذا ما يجعل الرياضية مميزة".

وأكمل "ما يجعلني أضحك أنني شاركت في 8 مباريات نهائية لدوري أبطال أوروبا، لكن الناس تتذكر فقط نهائي نسخة 2005، لقد ترك علامة مهمة".

وأردف "كنا المُفضلين للفوز ولعبنا أفضل من ليفربول وفي ظل زخمهم عادوا في النتيجة خلال 6 دقائق، ظللنا أخطر على مرماهم وعلينا قبول الواقع الأليم".

ليفربول عاد من تأخره أمام ميلان وتعادل بنتيجة 3-3، ثم فاز باللقب بركلات الترجيح.