أردوغان يدافع عن أداء المنتخب التركي التحية العسكرية بأنه «طبيعي وبديهي»

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أداء منتخب بلاده التحية العسكرية في مباراتيه الأخيرتين تعبيرا عن الفرح، ووصف ذلك بأنه " أمر طبيعي وبديهي".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يوقع عقوبة قاسية على المنتخب التركي، ونقلت عنه وكالة أنباء (دوجان) القول اليوم الأربعاء:" ربما وجهوا تحذيرا، على أقصى تقدير".

وأضاف الرئيس التركي أنه لا يمكن قول شيء سلبي لفريق " حقق كل هذا النجاح".

وتجري لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاورات غدا الخميس حول ما قام به المنتخب التركي في مباراتي ألبانيا وفرنسا يومي الجمعة والاثنين الماضيين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويحظر استخدام الإشارات والتعبيرات السياسية داخل الملاعب الرياضية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللجنة ستتخذ قرارا على نحو سريع.

وساق أردوغان مثالا بالمهاجم الفرنسي انطوان جريزمان عندما أدى التحية أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتساءل :" هل فعلتم لجريزمان شيئا؟ هل فرضتم عليه شيئا؟".

وقال الرئيس" أفهم قليلا عن كرة القدم، ولم نر مثل هذا الشيء في الحياة" وقال إن المنتخب التركي " لديه وجهة نظر وطنية يشارك فيها كل المتفرجين".

وكان أداء المنتخب التركي للتحية العسكرية في آخر مباراتين له نوعا من التعبير عن الفرح بعد تسجيل هدف، وتعبيرا عن تأييد العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية، قوبل بانتقادات دولية.

وانتقلت هذه الطريقة في الاحتفال بإحراز أهداف إلى قطاع الهواة أيضا.