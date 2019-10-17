النواب الأمريكيون يوبخون ترامب بسبب الانسحاب من سوريا

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وجه النواب الأمريكيون توبيخًا شديدًا إلى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتعرضت خطوة ترامب لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها مهدت الطريق أمام الغزو التركي الجاري لأراضي سوريا من أجل قتال المسلحين الأكراد.

وأيد الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب قرارا في هذا الشأن، وافق عليه 345 نائبا وعارضه 60 .

ويصف القرار أكراد سوريا بـ "شركاء" الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ويدعو تركيا إلى إنهاء عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

كما يدعو القرار البيت الأبيض إلى "تقديم خطة واضحة ومحددة لهزيمة تنظيم داعش بشكل دائم".

وقال النواب إن الانسحاب أفاد سورية وإيران وروسيا، الذين اعتبرهم خصوما للولايات المتحدة.