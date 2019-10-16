استأنف مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، جهودهم الماراثونية للتوصل إلى اتفاق لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد المقرر لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 15 ساعة يوم أمس، إن المحادثات كانت بناءة، وأن الجانبين "يواصلان إحراز تقدم"، إلا أنه لم يعط أية تفاصيل بشأن فحوى المفاوضات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن قدمت تنازلات جديدة فيما يتعلق بقضية الحدود الإيرلندية المثيرة للجدل، ما مهد الطريق بصورة حقيقية لحدود جمركية عند البحر الإيرلندي بين البر الرئيسي بريطانيا وإيرلندا الشمالية، واللتين تشكلان معا المملكة المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي استبعدت سيناريو مشابها خلال مرحلة سابقة من المفاوضات.

ورفض رئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، البنود المتعلقة بالحدود الإيرلندية الواردة في الاتفاق الذي توصلت إليه ماي في النهاية مع بروكسل.

ويأمل جونسون في التوصل إلى اتفاق معدل مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمتهم الاعتيادية التي ستبدأ غدا.

وتصر بروكسل على أنه لن تجرى أية مفاوضات خلال القمة، ما يعني أنه يتعين التوصل إلى تقدم في المحادثات قبلها.

تجدر الإشارة إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتعين أن يحصل على موافقة نواب بريطانيا ونواب الاتحاد الأوروبي.