مينوتي: المقارنة بين ميسي وكريستيانو ليست في صالح كرة القدم

أكد سيزار لويس مينوتي، المدير الفني المتوج بالمونديال مع الأرجنتين في 1978، أمس الثلاثاء أن المقارنة بين مواطنه ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليست في صالح كرة القدم، مشيرا إلى أنه من الأفضل الاكتفاء بـ"الاستمتاع بهما".

وقال مينوتي في حوار نشرته جريدة (لا جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية اليوم "لا تعجبني هذه المقارنات، ليست في صالح كرة القدم. فلنستمتع بهما فقط، لأنهما لاعبان مختلفان، وفريدان من نوعهما".

وتابع صاحب الـ80 عاما "كريستيانو لاعب عظيم داخل المنطقة، ولكن ميسي أكثر تكاملا في باقي أنحاء الملعب. بالطبع ميسي هو الأفضل بالنسبة لي لأنه أرجنتيني، ولكن كريستيانو أيضا لاعب مذهل".

وأكد المدرب المخضرم، الذي يعمل حاليا كمدير للمنتخبات الوطنية في الاتحاد الأرجنتيني، أنه مقتنع تماما بأن كرة القدم تحتاج للتناغم واللعب الرائع لتحقيق الأهداف. "أحب أن تكون المجموعة هي بطلة المشهد من أجل تحقيق الأهداف. أحب من يلتزمون بالفن. كرة القدم هي فن".

وأبدى المدرب الأسبق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوكا جونيورز الأرجنتيني، بالإضافة لأندية أخرى عديدة، سعادته بتطبيق يوفنتوس الإيطالي لفلسفة لعب هجومية، مؤكدا أن طريقة لعب المدرب الجديد ماوريسيو ساري ستساعد كثيرا مواطنيه جونزالو إيجواين وباولو ديبالا.

وأوضح "أفضل شيء كان يمكن أن يحدث لإيجواين وديبالا هو امتلاك مدرب مثل هذا. ساري سيستعيد تماما مستوى إيجواين المعهود، لأنه لاعب ?كبير?، وهداف بطبيعة الحال. يقولون إنه لا يمتلك شخصية، ولكني لا اتفق معهم تماما. هو دائما يقبل التحديات حتى إذا واجه انتقادات".

وأتم "أما ديبالا فيمتلك موهبة ممتازة، ولكنه ما زال صغيرا. أنت تخوض حربا مع نفسك في كل مباراة في هذه المستويات، لا يمكنك أن تتراخى".