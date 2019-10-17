 المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات الكردية تقصف مدينة إعزاز بقذائف مدفعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري لحقوق الإنسان: القوات الكردية تقصف مدينة إعزاز بقذائف مدفعية

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:39 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بأنه رصد قصفًا بعدة قذائف مدفعية استهدفت مدينة إعزاز، كان مصدرها تمركزات القوات الكردية في قرية مرعناز، مشيرًا إلى أن القصف خلّف أضرارًا مادية دون ورود معلومات عن سقوط إصابات.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.


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