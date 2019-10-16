الحكومة البريطانية: المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست) تشهد تقدمًا

ذكرت الحكومة البريطانية، أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج البلاد من التكتل (بريكست) تشهد تقدمًا.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف المحادثات في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد جلسة وصفها بـ"البناءة" استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية في بروكسل بين الجانبين.

ويحرص جونسون على التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر أن تبدأ غدًا (الخميس)، حتى تتمكن المملكة المتحدة من الخروج من التكتل بشكل جيد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر الجاري.

وقال الجانبان إنه لا يزال هناك اختلافات بشأن خطط الحفاظ على الحدود الأيرلندية مفتوحة.

يُشار إلى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم إقراره من قبل البرلمان البريطاني الذي رفض - ثلاث مرات - الاتفاق الذي أعدته تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة.