المركزي الروسي يسك عملات تذكارية بمناسبة منتدى اقتصادي روسي أفريقي

سك البنك المركزي الروسي عملات نقدية تذكارية بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي" في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود نهاية الشهر الجاري.

وأصدر المركزي الروسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، 5 آلاف قطعة فضية بهذه المناسبة بقيمة اسمية قدرها 3 روبلات.

ويتضمن الوجه الأمامي للعملة شعار الدولة الروسية، أما على الوجه الخلفي شعار القمة الروسية الأفريقية بألوان مختلفة، وينقسم وجه العملة الخلفي لقسمين، في الأعلى رسم لحدود روسيا أما في الجزء السفلي القارة الإفريقية.

وتستضيف سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الجاري فعاليات المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي"، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.