قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستعيد كل الجنود الأمريكيين في سوريا إلى وطنهم، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف "ترامب"، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا، معقبًا: "نأمل أن تسوى كل من تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما، وإذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد، فهذا شيء جيد وليس سيئًا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.