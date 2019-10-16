الرئيس اللبناني يُثني على دعم قبرص والأردن واليونان لبلاده في إخماد الحرائق

أثنى الرئيس اللبناني ميشال عون، على تجاوب عدد من الدول ومسارعتها إلى مساعدة الأجهزة والقوى اللبنانية في إخماد الحرائق التي اجتاحت البلاد على مدى اليومين الماضيين، لا سيما قبرص والأردن واليونان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان اليوم – أن عون تابع من كثب، التطورات المتعلقة بالحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، وتلقى تقارير حول أوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والإجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطر أفرادها إلى ترك منازلهم بعد محاصرتها بالنار، كما اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الأراضي في المناطق المحترقة.

من ناحية أخرى، دعا عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني في تصريحات ومؤتمرات صحفية عقدوها اليوم من مقر المجلس النيابي، إلى فتح تحقيقات موسعة وتشكيل لجنة تحقيق نيابية وإجراء المحاسبة اللازمة إزاء ما اعتبروه تقصيرا وإهمالا في التعامل مع الحرائق على نحو تسبب في اتساع أثارها التدميرية.

وتواصل فرق الدفاع المدني في عدد من البلدات حتى ظهر اليوم، لا سيما بمحافظة جبل لبنان، العمل للسيطرة على جيوب للنيران وإخماد مجموعة من الحرائق منعا لتوسعها، بعدما اندلعت النيران في عدد من مناطق الأشجار جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح.

على صعيد متصل، أكدت غرفة العمليات المركزية الحكومية للتعامل مع الكوارث، أنه تمت السيطرة على معظم الحرائق في مختلف المناطق، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على إخماد ما تبقى من حرائق صغيرة وتبريدها تحسبا أن تتجدد.

وأشارت الغرفة إلى أن محصلة الأضرار تشير إلى تسجيل 89 حالة اختناق تمت معالجتها ميدانيا، كما تم نقل 18 حالة إلى عدد من المستشفيات وحالة وفاة واحدة، لافتة إلى أنه في ما يتعلق بالمساحات التي تضررت جراء الحرائق، فإنه لا يوجد حتى الآن ثمة إحصاء دقيق خاصة وأن الحرائق ما زالت مستمرة.