مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر وقوع زلزال قوي جنوبي الفلبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسئولون محليون في الفلبين اليوم الأربعاء مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انهيار منازل إثر وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوبي البلاد.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية نقلًا عن مسئولين فلبينيين، أن الزلزال تسبب في انهيار منازل وانقطاع التيار الكهربائي واحتراق أحد المراكز التجارية الكبيرة بمدينة جنرال سانتوس في منطقة مينداناو.

وأضافت الشبكة أن طفلاً لقى مصرعه إثر انهيار أحد المباني نتيجة الزلزال في ماجنداناو جنوبي الفلبين.

وقال مسئولون محليون إن 4 أشخاص آخرين أصيبوا نتيجة تهدم منازل إثر الزلزال في مدينة تولونان شمالي محافظة كوتاباتو، وإنه لم ترد أية تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى آخرين.