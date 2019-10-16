الزمالك يحاصر نجومه على السوشيال ميديا بغرامة مغلظة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فرض حذر إعلامي علي الجهاز الفني والإداري والطبي، وعدم الإدلاء بأي تصريحات، إلا عن طريق خلال الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وأوضح مرتضى، خلال فيديو تم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم"، عبر قناة "الحدث اليوم" : "اللاعب الذي يتحدث عبر السوشيال ميديا يعتبر من المرتزقة وأن من تحدث تم اللعب بعقله من قبل وكيله".

وقال منصور، "نادي الزمالك طوال تاريخه لم يتعرض لهذه الهجمة الشرسة الذي تعرض لها حالياً، موضحًا بدأت بتوجيه السباب لمحمود عبدالرازق شيكابالا، وبعد ذلك محمود عبدالرحيم جنش، وبعده محمود عبدالمنعم كهربا، وبعد ذلك هروب فرجاني ساسي وبعده طارق حامد".

وواصل: "ممنوع أن يملك لاعب له صفحة على السوشيال ميديا وعلى كل لاعب أن يختار بين الزمالك والسوشيال ميديا".

وأضاف : "سأخصم نصف مستحقات اللاعب الذي يملك صفحة على السوشيال ميديا، واللاعب الذي ينشر شىء على صفحته سيوقع عليه غرامة 300 ألف جنية".