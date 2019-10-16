 المبعوث الأمريكي إلى إيران: نسعى إلى اتفاق شامل مع طهران يشمل البرنامجين النووي والصاروخي ودعم الإرهاب - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي إلى إيران: نسعى إلى اتفاق شامل مع طهران يشمل البرنامجين النووي والصاروخي ودعم الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 7:03 م

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الأربعاء، "نواصل حملة الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض"، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى إلى اتفاق شامل مع إيران يشمل البرنامجين النووي والصاروخي وقضية دعمها للإرهاب".

وأضاف هوك -أمام جلسة استماع للكونجرس الأمريكي حول إيران وفقا لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية- أن أمريكا لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران"، متهما طهران بإفشال وساطة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، من خلال استهدف ناقلة نفط خلال زيارة آبي لطهران.

وأوضح أن النظام في إيران يعتمد على تصدير الثورة، وأن طهران تتعاون مع الحوثيين في اليمن لتهديد المملكة العربية السعودية، وأن طهران ترغب في التمدد والتوسع.

وتطرقت المناقشات في الكونجرس إلى دور إيران في سوريا، حيث أعلن هوك أن الضغط على إيران يعرقل قدرة طهران على ضخ المليارات وبيع النفط للنظام السوري.


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