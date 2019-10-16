مجلس الوزراء الألماني يقر أجزاء محورية من برنامج حماية المناخ

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، أجزاء محورية من برنامج حماية المناخ.

وتهدف الإجراءات الجديدة التي تم المصادقة عليها إلى تحفيز المواطنين على التوقف عن ركوب السيارات واستخدام السكك الحديدية عبر تخفيض تذاكر القطارات، وذلك بخفض ضرائب القيمة المضافة على التذاكر من 19% إلى 7%.

كما تنص الإجراءات على تقديم دعم ضريبي على مدار ثلاث سنوات لمن يقوم بإجراءات العزل الحراري في جدران أو سقف منزله أو تجديد الأبواب أو النوافذ أو التدفئة لتصبح صديقة للبيئة.

وفي مقابل تسعير الانبعاثات الكربونية في النقل، سيُجرى زيادة بدل الانتقال للمسافات الطويلة على مدار خمسة أعوام. كما يخطط الائتلاف الحاكم إلى زيادة الضرائب على تذاكر الطيران.

كما أقر مجلس الوزراء النقاط المحورية في التسعير المخطط للانبعاثات الكربونية.

وهذه الإجراءات جزء من برنامج حماية المناخ للحكومة الألمانية، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وتسعى الحكومة عبر هذا البرنامج إلى تحقيق ألمانيا لأهدافها لحماية المناخ بحلول عام 2030.