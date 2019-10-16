 موسكو: محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية - بوابة الشروق
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موسكو: محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 1:33 م

 

كشف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، أن محادثات بين بلاده والإمارات جارية حول إرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية عام 2022.

وقال روجوزين - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن "المباحثات حول هذا الموضوع بدأت بالفعل على عدة مسارات، والمسار الأول هو تدريب رائد الفضاء الإماراتي".

وأضاف: "من المرجح أن يكون موعد التدريب هو الأشهر الأولى من عام 2020 وستكون مدة الإعداد سنة ونصف على الأقل"، مشيرا إلى أنه بحث هذا الموضوع مع نظرائه في أبو ظبي أمس /الثلاثاء/ في إطار زيارة الرئيس الروسي لدولة الإمارات.


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