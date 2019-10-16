موسكو: محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية

كشف المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، أن محادثات بين بلاده والإمارات جارية حول إرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية عام 2022.

وقال روجوزين - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن "المباحثات حول هذا الموضوع بدأت بالفعل على عدة مسارات، والمسار الأول هو تدريب رائد الفضاء الإماراتي".

وأضاف: "من المرجح أن يكون موعد التدريب هو الأشهر الأولى من عام 2020 وستكون مدة الإعداد سنة ونصف على الأقل"، مشيرا إلى أنه بحث هذا الموضوع مع نظرائه في أبو ظبي أمس /الثلاثاء/ في إطار زيارة الرئيس الروسي لدولة الإمارات.