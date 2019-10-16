نائب المستشارة الألمانية يحمل حزب البديل جزءا من المسؤولية عن هجوم هاله

حمل أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حزب البديل من أجل ألمانيا جزءًا من المسؤولية عن هجوم مدينة هاله الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى لمقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين.

وردا على سؤال من صحف مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان هناك مؤججون للمعارك الفكرية أيضا بين صفوف حزب البديل قال شولتس إن الحزب لا يستطيع إنكار مسؤوليته في هذه القضية.

وأكد وزير المالية شولتس، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يعارض وبشدة تحميل أفراد المسؤولية عن مثل هذه الجرائم، وقال إن الشرطة ستعرف ما إذا كان منفذ هجوم مدينة هاله له حلفاء أم لا، "ولكن هذه الجريمة ذات الدوافع العنصرية نشأت داخل وسط يردد شعارات خاصة بالوسط اليميني المتطرف، وذلك ليس فقط في الإنترنت، بل في برلمانات الولايات والبرلمان الاتحادي.

وكان الألماني شتيفان ب، قد حاول الأربعاء الماضي دخول معبد يهودي في مدينة هاله، بولاية سكسونيا أنهالت، أثناء احتفال نحو 50 يهوديا بعيد الغفران، وقتل أكبر عدد ممكن من المتدينين، ولكنه فشل في اقتحام المعبد، وذلك وفقا لدوائر أمنية.

ويتهم الشاب الألماني البالغ من العمر 27 عاما بقتل امرأة ورجل أمام المعبد وأمام مطعم شاورمة صغير قريب منه وإصابة شخصين آخرين على الأقل.

وأصاب المسلح أثناء فراره زوجين إصابة بالغة.

واعترف المسلح بأنه نفذ الجريمة بدافع معاداة السامية ودوافع ذات صلة بالتطرف اليميني.