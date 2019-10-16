قوات الأمن الهندية تقتل 3 متمردين مشتبه بهم في كشمير

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صرحت مصادر أمنية هندية بأن 3 متمردين مشتبه بهم لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن في القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، اليوم الأربعاء، في أول حادثة من نوعها منذ تخفيف القيود على اتصالات الهواتف الجوالة في المنطقة.

وداهمت القوات قرية بمنطقة أنانتناج بعد معلومات استخباراتية بأن مجموعة من المتمردين المسلحين يتحصنون فيها، وقالت المصادر الأمنية إنه تم قتل 3 متمردين ومصادرة أسلحة وذخيرة.

وتم التأكد من انتماء الثلاثة إلى جماعة "العسكر الطيبة" المسلحة، الذي تتخذ من باكستان مقرا لها.

وجاء هذا بعد الإعادة الجزئية لخدمات الهواتف الجوالة في منطقة جامو وكشمير أمس الأول الاثنين.

وتم حظر خدمات الرسائل النصية مرة أخرى بعد ساعات قليلة من إعادتها، وذلك إثر قيام متمردين مشتبه بهم بقتل سائق شاحنة وإضرام النار فيها.

وكانت الهند ألغت في أغسطس وضع الحكم الذاتي الخاص للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وفرضت قيودا على التحركات والاتصالات للسيطرة على أي أعمال عنف محتملة.

وتم نشر الآلاف من القوات في المنطقة، كما جرى اعتقال المئات من النشطاء السياسيين.

وتمت استعادة خدمات الهواتف الأرضية ورفع القيود المفروضة على الحركة في وقت سابق، كما جرى رفع الحظر على سفر السائحين للمنطقة.

ويشهد القسم الخاضع لسيطرة الهند من كشمير حركة تمرد انفصالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسببت في مقتل عشرات الآلاف.