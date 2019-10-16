المقاولون العرب: ما يحدث فوضى كروية وتهريج لم نراه على مدار 40 عاما

وصف محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واستبداله بمواجهة أخرى تجمع فريقه أمام الأبيض بالفوضى الكروية.

وقال عادل في تصريحات لقناة تايم سبورت :"هذه فوضى كروية، هذا قرار غير مسئول، ولن نلعب هذه المباراة وسنصعد الأمور لأعلى درجة، وسنطالب بالغاء الدوري لعدم المساواة، واعتقد أن الأندية ستنضم لنا في هذا الطلب".

وأضاف :"ما يحدث (تهريج) لم أراه في حياتي الكروية على مدار 40 لم يحدث، ومن أصدر هذا القرار إنسان غير مسئول ولا يعلم شيء عن كرة القدم".

وواصل :"لسنا لن صلة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، لدينا مباراة أمام أسوان بعد غدًا كيف يبلغونا بأننا سنواجه الزمالك، أين تحدث هذه الأمور في العالم كله؟".

ونفى عادل خلال تصريحاته وصول أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن تقديم موعد مباراتهم أمام الزمالك، مؤكدًا أن إدارة المقاولون العرب ستتخذ كافة الإجراءات من أجل حفظ حقوق النادي.

وأتم محمد عادل تصريحاته قائلًا :"كنا نتوسم خيرًا في اللجنة المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن تكون على مستوى إداري كبير، ولكن اتحاد الكرة السابق لم يفعل ما يفعلونه الآن حتى".