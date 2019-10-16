قيادي كردي يحذر من استخدام أردوغان الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانه على سوريا

حذر القيادي الكردي البارز، آلدار خليل، من مخاوف استخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسلحة محظورة في العدوان الذي تشنه بلاده حاليا على شمال سوريا.

وقال خليل، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة " العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن أردوغان يتجه بعد فشله أمام "المقاومة" الكردية إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وناشد القيادي الكردي، كافة المؤسسات والجهات الحقوقية والإنسانية العالمية التحرك بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين المعرضين لحملة إبادة على يد أردوغان في رأس العين.

وشهدت بلدة رأس العين خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش التركي والفصائل الموالية لها والتي هاجمت مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، وبين الوحدات الكردية.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري؛ مما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي .. فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.