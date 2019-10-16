مدرب سويسرا يؤكد اقتناعه بأداء الفريق أمام أيرلندا

أعرب فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم عن اقتناعه بمستوى الأداء وكذلك بالنتيجة التي حققها الفريق أمام ضيفه الأيرلندي مساء الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

وتغلب المنتخب السويسري على نظيره الأيرلندي 2 / صفر مساء أمس لينعش آماله في التأهل حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة واحدة خلف نظيريه الأيرلندي والدنماركي.

وقال بيتكوفيتش : "كان أداء جيدا. كان يجب علينا أن نظهر رد الفعل بعد الخسارة أمام الدنمارك في الجولة السابقة ، وهذا ما فعلناه".

وأضاف : "ما زلنا بحاجة لتحقيق نتائج جيدة في المباراتين المقبلتين. إذا أحرزنا النقاط التي نحتاجها في مباراتي جورجيا وجبل طارق ، يمكننا التفكير بعد ذلك في يورو 2020 ".