أنقرة تجدد مطالبة الدول الأوروبية بحماية المصالح التركية على أراضيها

جددت وزارة الخارجية التركية، مطالبتها للدول الأوروبية بزيادة التدابير من أجل حماية البعثات والمصالح والمواطنين الأتراك على أراضيها من اعتداءات حزب العمال الكردستاني، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأربعاء

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ، أنها تتابع بكل قلق استمرار المظاهرات وأعمال العنف التي يقوم بها أنصار الحزب، منذ انطلاق عملية "نبع السلام"، خصوصًا في البلدان الأوروبية، رغم كل التحذيرات للجهات المعنية.

وأشارت الوزارة أنه "لا يمكن تفسير عدم التحرك ضد الهجمات الإرهابية التي تستهدف محلات ومنازل الجالية التركية والمساجد والبعثات الدبلوماسية التركية وموظفيها".

وذكرت أنها تنتظر من البلدان المعنية الحرص الشديد على زيادة التدابير لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحماية المواطنين والموظفين الأتراك وممتلكاتهم، وعدم إلحاق الضرر بالمصالح التركية.

وأوضحت أنها ستتابع عن كثب مسألة تحديد المعتدين وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم.

وكانت الخارجية التركية قد طالبت الأحد الماضي البلدان الأوروبية بتعزيز تدابيرها ضد ممارسات الحزب وأعمال العنف التي يقوم بها على أراضيها ويستهدف فيها المصالح التركية.