ريفالدو لا يستبعد مشاركة فاتي مع إسبانيا في يورو 2020

أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو أنه لا يستبعد مشاركة اللاعب الناشئ أنسو فاتي مهاجم برشلونة الإسباني مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أمم أوروبا القادمة (يورو 2020) إذا نجح اللاعب في استغلال الفرص التي تسنح له مع برشلونة في الموسم الحالي.

وكان اللاعب استهل مسيرته مع برشلونة هذا الموسم بشكل رائع حيث قدم أداء رائعا داخل الملعب ضاعف من الاهتمام الإعلامي به.

وقال ريفالدو : "إذا واصل برشلونة استغلال الفرص التي تتاح له مع برشلونة ، لا أستبعد مشاركته في يورو 2020 نظرا لأن المنتخب الإسباني بأكمله يمر بمرحلة تجديد كما أنه لاعب يتمتع بمهارات هائلة ويمكنه مساعدة الفريق".

ويرى ريفالدو أن مشاركة فاتي في يورو 2020 ستتوقف على ما يقدمه مع برشلونة هذا الموسم وكذلك مع المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما).

وقال ريفالدو : "الأمر يتوقف عليه وعلى ما يستطيع استغلاله من الفرص. الشيء الذي أثق به تماما أنه يتمتع بالموهبة الكافية لهذا".

وأضاف : "لديه كل الظروف ليصبح لاعبا عظيما. يحتاج فقط إلى مواصلة العمل وانتظار المزيد من الفرص لإثبات جدارته".