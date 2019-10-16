نبيل القروي مهنئا الرئيس التونسي قيس سعيد: أتمنى له كل النجاح والتوفيق

وجه المرشح الرئاسي في الانتخابات التونسية، نبيل القروي، التهنئة إلى منافسه الفائز بالرئاسة، قيس سعيد قائلًا: "الآن وقد انتهت العملية الانتخابية بسلام أجدّد، باسمي وباسم كلّ أعضاء حزب قلب تونس، تهنئة السيّد قيس سعيّد رئيس الجمهوريّة التونسيّة بفوزه متمنّيا له كلّ النجاح والتوفيق في أداء مهامّه على رأس الدّولة".

وأضاف "القروي"، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أنه "بعد التشاور مع المكتب السياسي لحزب قلب تونس خيّرنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة".

وأردف: "كما أودّ أن أشكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمجهوداتها الجبّارة وحرصها على إنجاح المسار الانتخابي وتثمين الدور الذي قام به الجيش الوطني وجميع قوات الأمن لتأمين الانتخابات وكلّ المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المحطة الجديدة من الانتقال الديمقراطي".