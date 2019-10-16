اليابان تستخدم 5ر6 مليون دولار من ميزانيتها للتعامل مع أضرار الإعصار

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأربعاء إن اليابان ستنفق حوالي 710 ملايين ين (6.5 مليون دولار) من الاحتياطيات في ميزانية 2019 المالية للتعامل مع آثار أقوى إعصار يضرب البلاد منذ عقود.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن آبي قوله إنه"سيتم استخدام الأموال لإقامة مراحيض مؤقتة وإرسال الحاجات الضرورية مثل الماء والغذاء وأسرّة من الورق المقوى إلى الملاجئ في الأجزاء الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية من البلاد التي غمرتها الأمطار.

ووفقا لمجلس الوزراء، تم إجلاء 4400 شخص إلى 188 مأوى حتى صباح اليوم الأربعاء، وتدرس الحكومة تخصيص حصة أكبر من الاحتياطيات للإغاثة من الكوارث ووضع ميزانية تكميلية.

وأكد آبي أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها حتى يتمكن ضحايا الكوارث من العودة إلى حياتهم دون قلق في أسرع وقت ممكن.

وذكرت السلطات اليابانية صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "هاجيبيس"، الذي ضرب اليابان يومي السبت والأحد الماضيين، إلى 73 قتيلا كما يسابق عمال الإنقاذ الزمن لتحديد مكان 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.