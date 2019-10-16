أعرب محمد بركات مدير المنتخب الوطني، عن سعادته بالتواجد في خدمة الفراعنة من خلال هذا المنصب لتسهيل مهمة المدرب حسام البدري وحل العقبات الإدارية.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إنه قضى 27 عامًا كلاعب كرة قدم واعتاد على الانتقادات، كما ادعى البعض تعاطيه المنشطات، لكن كل تركيزه كان على عمله فقط.

وأضاف "تعاهدنا على مراعاة ضمائرنا في عملنا، لن نلتفت لأي انتقادات هدامة، سنعمل من أجل إعادة بريق منتخب مصر وتحقيق أهدافنا".

وتابع "لن أهتم بمن ينتقد بشكل هدام، خاصة أن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج طيبة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتأهل للنهائيات القارية، ثم بلوغ مونديال 2022".

وأوضح أن المعسكر المقبل قد يشهد وجود وجوه جديدة حسب رؤية حسام البدري والجهاز المعاون، مؤكداً أنه طالب لاعبي المنتخب بتقديم الروح القتالية واللعب باجتهاد وبذل أقصى مجهود.

وأشار إلى أن اللاعبين الجدد الذين انضموا لمنتخب مصر مثل حمدي فتحي وعبد الله جمعة ظهروا بصورة طيبة في ودية بوتسوانا، مؤكدًا أن حسام البدري تمسك باستدعاء عناصر جديدة لتقييمها.

وعن أزمة رسالة طارق حامد بأن الكيل طفح به، وهو ما تم تفسيره بأن الأمر حول أزمة مستحقاته المالية المتأخرة مع الزمالك، قال بركات "البدري استدعى اللاعب واستفسر عن حقيقة توجيه الرسالة للأبيض، لكن طارق نفى تمامًا".