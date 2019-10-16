مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي يحتفل بمرور 25 عاما على إطلاق مسابقة الرسم «لمحات من الهند»

احتفالاً بمرور 25 عاماً على إطلاق مسابقة الرسم "لمحات من الهند"، نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامى، معرضًا لمجموعة منتقاة من لوحات الفائزين بمسابقة "لمحات من الهند" 2018، وورشة عمل حول الفن الهندي بمتحف الفن الإسلامي، وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم والآثار المصرية.

شارك بالورشة مجموعة من الطلاب المصريين الفائزين بمسابقة الرسم "لمحات من الهند" 2018.

وشهدت الورشة حضور 12 فنانا من مختلف أنحاء الهند للتواصل مع الطلبة خلال الورشة وتعليمهم أساليب الفن الهندى وطرق الرسم المتبعة فى الهند، وخلال الاحتفالية تحدث الدكتور ممدوح عثمان، مدير متحف الفن الإسلامى، مرحبا بالتعاون المثمر بين المتحف الفن الإسلامى وسفارة الهند.

وقال عثمان إن تلك الفاعلية واحدة من سلسلة من الفعاليات التى تم تنظيمها مع السفارة الهندية العام الماضى بمقر المركز الثقافى الهندى لمعرض صور لأهم مقتنيات المتحف الإسلامى وحضره سفير الهند ونائب وزير الآثار ولفيف من أساتذة كليات الأثار بالجامعات المصرية.

وخلال كلمته قال الدكتور لياقت على، مدير المركز الثقافى الهندى بالقاهرة، إن إقامة معرض للاحتفاء بمرور 25 عاما على مسابقة لمحات من الهند بالمتحف الإسلامى، شرف عظيم وفى حضور كبار الفنانين التشكليين الهنود الذين حضروا خصيصا للقاهرة للتواصل وإقامة العديد من الندوات مع نظرائهم من الفنانين المصريين والطلبة المصريين لخلق جسر من الصداقة والفن.

ومن ناحيتها قالت الفنانة الهندية ابارنا بانراجى: "أتشرف بوجودى اليوم بأكبر متحف يضم الأثار الإسلامية فى العالم وكذلك بين الجيل الجديد من أطفال المدارس فى مصر".

فيما أشادت الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، بجهود المركز الثقافى الهندى فى إطلاق مسابقة لمحات من الهند للعام ال25 على التوالى فى تحقيق شهرة واسعة فى مختلف محافظات مصر.