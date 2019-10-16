تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أقل معدل خلال 3 سنوات

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تراجع المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو إلى 0.8% في سبتمبر الماضي، طبقا لتقدير منقح من قبل هيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات" الذي نُشر اليوم الأربعاء.

ويمثل الرقم الرسمي تراجعا بنسبة 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وأقل معدل منذ نوفمبر 2016.

وحدد تقدير سابق معدل التضخم في سبتمبر بـ0.9%.

وكان التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قد بلغ نسبة أقل كثيرا من هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2% فقط.

وذكر المكتب أن أعلى زيادة سنوية في الأسعار كانت في قطاع الخدمات، يلي ذلك الغذاء والكحول والتبغ.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسعار بالنسبة للطاقة في سبتمبر بواقع 1.8%.

وفي نهاية 2018، ألغى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا خطة تحفيز طارئة، تبناها في عام 2015، لزيادة النمو الاقتصادي ودعم التضخم في أعقاب الأزمة المالية في أوروبا.

لكن النمو البطيء والتضخم الأقل من المستهدف أصبحا مصدر قلق مجددا.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي المنقضية ولايته، ماريو دراجي قد كشف النقاب الشهر الماضي عن خطة أخرى للتحفيز النقدي.