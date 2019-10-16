ألمانيا قد تزيد نفقاتها العسكرية إلى 50 مليار يورو بحلول 2020

قد تزيد ألمانيا نفقاتها الدفاعية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأول مرة عن 50 مليار يورو.

وذكرت مصادر من الناتو في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات والتكاليف التي تساهم بها ألمانيا في الحلف 50.36 مليار يورو العام المقبل.

ولم تؤكد مصادر عسكرية في برلين هذه البيانات حتى الآن.

وترتفع بذلك إسهامات ألمانيا في الناتو بنسبة نحو 6.4 %، مقارنة بنفقاتها المخصصة للحلف هذا العام، والتي بلغ قيمتها 47.32 مليار يورو.

وكانت تُقدر نفقات ألمانيا في الناتو للعام المقبل بأقل من 50 مليار يورو.

يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور أعلنت عزمها منذ توليها مهام منصبها زيادة نفقات الدفاع الألمانية على نحو واضح، وهو ما تضغط فيه الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت الوزيرة أعلنت الأسبوع الماضي أن بلادها تعتزم زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى نسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وإلى نسبة 2% بحلول عام 2031، لتحقق بذلك هدف الناتو.

ويندرج ضمن النفقات الدفاعية - بحسب تحديد الناتو - بجانب مخصصات ميزانية الدفاع، نفقات الإجراءات التي من شأنها إحلال السلام والحفاظ عليه من ميزانية وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى تكاليف إقامة قوات مسلحة أجنبية على الأراضي الألمانية أو مشاريع تسليح، لذلك فإن النفقات الألمانية للناتو أعلى من المبالغ التي يتم التطرق إليها في النقاشات السياسية الداخلية.