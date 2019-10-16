اليونان تلقي القبض على 12 مهاجرا بسبب أعمال العنف في جزيرة ساموس

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 12 مهاجرا يشتبه في أنهم بدأوا شجارا جماعيا في مخيم بجزيرة ساموس قبل ثلاثة أيام.

ويشتبه في أن ثلاثة منهم، أحدهم عمره 15 عاما، طعنوا ثلاثة أشخاص، ويواجهون تهم الشروع في القتل، بينما يشتبه في أن الآخرين قد أشعلوا الحرائق وانغمسوا في أعمال العنف.

وبدأ الشجار بين مهاجرين أفغان وسوريين في فاتي، عاصمة الجزيرة، مساء الاثنين. وامتدت إلى المخيم الكائن على التل أعلى البلدة وفي النهاية اندلع حريق هناك.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشد، وتم علاج ثمانية أشخاص آخرين يعانون من مشاكل في التنفس إلى جانب ضحايا الطعن الثلاثة.

وتندلع موجات العنف بشكل متكرر في جزر بحر إيجه اليونانية التي تستضيف أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين.

وتكتظ المخيمات في ساموس وليسبوس وشيوس وكوس بالمهاجرين الفاقدين للأمل، وأصبح الوضع أسوأ بعد ارتفاع أعداد الوافدين. وعلى سبيل المثال، تم إنشاء المخيم في فاتي ليستقبل 650 شخصا، ولكن تقطعت السبل بنحو 5700 شخص هناك منذ أشهر في ظروف بائسة.