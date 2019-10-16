الحكومة الإسبانية تهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية

هنأت الحكومة الإسبانية قيس سعيد بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأشارت الحكومة الإسبانية، في بيان نقلته وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن إقبال الشعب التونسي على هذه الانتخابات ومن قبلها الانتخابات التشريعية، التي جرت في 6 أكتوبر الجاري، أعطى مثالا جديدا عن السلوك المدني والديمقراطي الذي تحلى به التونسيون طيلة فترة الانتخابات.

وجددت الحكومة الإسبانية التزامها بدعم تونس كبلد صديق، ومواصلتها الدفع نحو تعزيز أواصر الصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقائمة على الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية القوية.