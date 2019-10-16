 الحكومة الإسبانية تهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 5:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

الحكومة الإسبانية تهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية

قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 4:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 4:52 م

هنأت الحكومة الإسبانية قيس سعيد بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت يوم الأحد الماضي.

وأشارت الحكومة الإسبانية، في بيان نقلته وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن إقبال الشعب التونسي على هذه الانتخابات ومن قبلها الانتخابات التشريعية، التي جرت في 6 أكتوبر الجاري، أعطى مثالا جديدا عن السلوك المدني والديمقراطي الذي تحلى به التونسيون طيلة فترة الانتخابات.

وجددت الحكومة الإسبانية التزامها بدعم تونس كبلد صديق، ومواصلتها الدفع نحو تعزيز أواصر الصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقائمة على الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية القوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك