الشرطة الإندونيسية تحبط خططا لجماعة متشددة لتنفيذ هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية

أعلنت الشرطة الوطنية الإندونيسية أنها أحبطت مخططات إرهابية تتضمن تنفيذ تفجيرات إنتحارية في العديد من مدن جزيرة جاوة، حيث تشيرالمزاعم إلى أن جماعة إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيم داعش، وتعرف باسم "جماعة أنصار الدولة" هى التى تقف وراء هذه الخطط.

وذكرت اليوم الأربعاء صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أن الكشف عن مخططات هذه الجماعة الإرهابية التى تشكلت من عناصر من داخل البلاد يأتى وسط حملة إجراءات صارمة مستمرة ضد هذه الشبكة الإرهابية من خلال سلسلة من العمليات التي بدأت في أعقاب هجوم الطعن الذى أصيب خلاله الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو فى الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة كومباس الإندونيسية على موقعها الإلكترونى عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال ديدى براسيتيو قوله إن خطط الجماعة الإرهابية شملت تنفيذ عمليات تفجير انتحارية في مدينتى يوجياكرتا وسوراكارتا بإقليم جاوة الوسطى ومدينة تشيريبون بإقليم جاوة الغربية، مشيرا إلى أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة والمعروفة باسم " دينسوس – 88 " تمكنت من إحباط تلك الخطط .

وأضاف المتحدث أن الجماعة الإرهابية خططت لمهاجمة مقار الشرطة ودور العبادة في مدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية.

وكان رجل قام يوم الخميس الماضى بطعن الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو خلال زيارة عمل لمدينة بانديجلانج بإقليم بانتن القريب من العاصمة جاكرتا. وتم لاحقا إلقاء القبض على الجانى . ويتماثل ويرانتو للشفاء حاليا من إصابته.