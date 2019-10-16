فولفسبورج الألماني يعلن غياب لاعبه عن مواجهة لايبزج بالدوري

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيفتقد جهود لاعبه أدمير محمدي في المباراة المقررة أمام لايبزج يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لإصابة في الساق خلال مشاركته مع المنتخب السويسري في المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب أيرلندا 2 / صفر أمس الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولم يكشف النادي عن طول الفترة المتوقعة لغياب محمدي عن الملاعب، للتعافي من الإصابة.

وصنع محمدي الهدف الأول للمنتخب السويسري في مباراة أمس، والذي سجله هاريس سيفيروفيتش بعد 16 دقيقة من بداية اللقاء، لكنه اضطر للخروج بعدها بوقت قصير متأثرا بآلام الإصابة.

وسجل محمدي هدفا واحدا خلال ست مباريات بالدوري مع فولفسبورج الذي حقق بداية قوية هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في البوندسليجا، دون تلقي أي هزيمة خلال المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.