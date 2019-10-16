منظمة أممية: ثلثا طلبات براءات الاختراع في العالم جاءت من آسيا خلال العام الماضي

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أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن ثلثي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية جاءت من آسيا خلال العالم العام الماضي، متجاوزة بذلك مناطق العالم الأخرى في مجال تطوير التكنولوجيا.

وأفادت المنظمة بأن نصف طلبات براءات الاختراع العالمية البالغ عددها 3ر3 مليون طلب، جاءت من الصين خلال عام 2018.

وقال المدير العام للمنظمة، فرانسيس جوري في بيان من جنيف: "لقد أصبحت آسيا مركزا عالميا للابتكار".

وزاد إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المنظمة الأممية بنسبة 2ر5% العام الماضي.

وجاء أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع العام الماضي من كل من الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع وألمانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا.

ومن بين ذلك، كان لليابان والولايات المتحدة النصيب الأقل من الطلبات.

ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة البلد الذي يتمتع بالرغبة الأكبر في التوسع في أسواق جديدة.