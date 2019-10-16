حفل لفريق «نور» للمكفوفين بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء الثلاثاء، حفلاً فنيًا لفريق نور الإسكندرية للموسيقى العربية، التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، بقيادة الدكتور تامر السيد، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأغنيات القديمة والحديثة ، منها سألوني الناس، يا أهل المحبة، يا مال الشام، عرباوى ، يوم بعد يوم، قادرين يا دنيا، ساعات بشتاق، بمشاركة نجوم الفريق دينا محمد، صفاء مصطفى، محمد أحمد، مصطفى أبورواش، محمد عادل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق نور الإسكندرية شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وحصل على درع المهرجان الدولي للموسيقى للمكفوفين بالمغرب عام ٢٠١٧ ، كما نال المركز الأول في مسابقة المواهب الذهبية، التي تنظمها وزارة الثقافة العام الماضي.