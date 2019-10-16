الغندور: نعمل على تطبيق الـVAR بداية من الدور الثاني في الدوري

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قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه يعمل على الاستعانة بتقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني من الدوري الممتاز.

وقال الغندور لبرنامج في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت" أمس الثلاثاء: "أجريت عدة اتصالات بالشركات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاستعداد لاستخدام الفيديو في مصر".

وأردف "قد يتم بدء استخدام التقنية بداية من الدور الثاني من الدوري".

واستدرك "لكن علينا إعداد حكامنا بأفضل شكل ممكن وأن يعرف حكم الساحة أنه الآن عليه الاعتماد على نفسه وعلى معاونه في الفيديو وليس الاعتماد على الحكم الإضافي".

وعن هل سوف يعتمد على حكام ساحة ليشغلوا منصب حكم الفيديو قال: "أعمل على ذلك حتى يستطيع أن يقدم الثنائي نفس المستوى".

وأوضح: "حكم الفيديو أفضل أن يكون له خبرات سابقة ليحكم على الأمور بشكل صحيح".

وعن هل يعاقب الحكام على أدائهم في المباريات أتم الغندور حديثه: "نعم ولكن مثل كل العالم لا نعلن عن ذلك إلا لو كان أمر متعلق بشيء له علاقة بالسلوك".