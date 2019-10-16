فرونتكس: ارتفاع كبير في محاولات دخول أوروبا بدون تصريح عبر تركيا

أعلنت وكالة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية) ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا عبر تركيا بدون تصريح خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء- أن أحدث إحصاءات من الوكالة أظهرت تسجيل أكثر من 11 ألفًا و500 محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي عبر شرق البحر الأبيض المتوسط في سبتمبر، بنسبة زيادة تصل إلى 16% مقارنة بشهر أغسطس.

ونوهت الوكالة الأوروبية إلى أن محالات عبور شرق البحر المتوسط تجاوزت الـ 50 ألفًا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 22٪ عن العام الماضي.