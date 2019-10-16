قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لإنفاق 710 ملايين ين (5ر6 مليون دولار) للتعامل مع الآثار المدمرة للإعصار "هاجيبيس".

وقالت الحكومة إن تلك الأموال ستنفق على المياه والغذاء والمراحيض المؤقتة ومستلزمات النوم ، واحتياجات أخرى للمناطق المتضررة من هاجيبيس ، الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي اجتاحت اليابان منذ عقود.

كما تبحث حكومة آبي وضع ميزانية تكميلية للمساعدة في دعم جهود التعافي.

ويشارك نحو 11 ألف فرد من فرق الطوارئ، بما في ذلك رجال إطفاء وجنود، في عمليات الإغاثة والبحث والإنقاذ، وفقا لرئيس الوزراء الياباني.

وارتفع عدد القتلى جراء العاصفة، التي اجتاحت وسط وشمال شرقي اليابان في عطلة نهاية الأسبوع، إلى 74 شخصا، إلى جانب إصابة 224 شخصا وبقاء 11 شخصا في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية.

وتسبب الإعصار في هطول كم قياسي من الأمطار في أنحاء واسعة من البلاد يوم السبت، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة إن 52 من ضفاف الأنهار قد انهارت، وتسبب الإعصار في 170 انهيارا أرضيا وطينيا في 19 مقاطعة، وتسبب الكثير من هذه الانهيارات في غلق الطرق.

وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 14 ألف منزل تضرر 1100 منزل منها بشدة، وفقا لهيئة الإذاعة.

ولا يزال نحو 4400 شخص يقيمون في 188 مركزا للإيواء المؤقت بعد الإعصار، بحسب الحكومة.

ويقول الخبراء إن درجات الحرارة القياسية والأنماط الطقسية غير الطبيعية حول العالم في السنوات الأخيرة هي دليل واضح على تغير المناخ.