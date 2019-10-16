 مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار يعارض انسحاب القوات الأمريكية من سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار يعارض انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:58 م

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يعارض قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن مجلس النواب أكد في قراره أن سحب القوات الأمريكية بشكل مفاجىء من مناطق معينة شمال شرقي سوريا سيعود بالفائدة على أعداء الولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن القرار - الذي صدر بموافقة 354 عضوًا مقابل اعتراض 60 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي - أكد أيضًا معارضة الكونجرس لقرار ترامب وقف بعض المساعي الأمريكية الرامية إلى الحيلولة دون تنفيذ العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

وكان ترامب قد نفى، في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم بواشنطن، أنه منح أنقرة الضوء الأخضر لتنفيذ عمليتها العسكرية في سوريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك