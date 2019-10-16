الجامعة العربية تدعم مكتبة الموصل في العراق بأكثر من 3 آلاف كتاب

قام الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاربعاء بإهداء مكتبة الموصل المركزية في العراق بأكثر من ثلاثة آلاف كتاب .

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في تصريح صحفي اليوم ، إنه في إطار المبادرة العربية لدعم المكتبات العراقية وخاصة مكتبة الموصل المركزية قام أبو الغيط بإهداء مجموعة من الكتب في مختلف نواحي المعرفة باللغات المختلفة لسفير العراق ومندوبها الدائم احمد الدليمي بمشاركة عدد من السفراء العرب.

وأضاف أن الأمين العام قام بتسليم أكثر من ثلاثة آلاف كتابً تتنوع ما بين إهداءات من مكتبة الأمانة العامة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وكتب أخرى مهداة من المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب المقدمة من الدول العربية، وذلك في مختلف مجالات المعرفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

يذكر أن مبادرة دعم وإعادة إعمار المكتبات العراقية وخاصة المكتبة المركزية لجامعة الموصل بجمهورية العراق تم اطلاقها في عام 2017 عقب قيام قوات التحالف الدولي بتحرير المدن العراقية من داعش التي عملت علي تدمير بناياتها ونهب مقتنياتها بالكامل.

وعبر المندوب الدائم لجمهورية العراق عن خالص شكره وتقديره على الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية لمكتبة جامعة الموصل لسد احتياجاتها من المجموعات الأكاديمية، والتي تعرضت مقتنياتها من الكتب والمراجع ، والتي لا يقل عددها عن مليون كتاب ومرجع ومخطوطة ، للسرقة والنهب والحرق على يد الجماعات الإرهابية والدواعش.