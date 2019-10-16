تعليم الغربية: تطعيم وقائي ضد الالتهاب السحائي بالتعاون مع الصحة

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية تقود حملة تقليدية بالاشتراك مع الصحة والتأمين الصحي لتطعيم طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة كما هو المتبع كل عام.

وأوضح حسن في تصريح خاص لـ"الشروق" أن الحملة تستهدف تدعيم طلاب الصف الأول من الحضانة الابتدائي والإعدادي والثانوي وفق خطة محددة يتابعها قطاع البيئة والسكان والصحة بالمديرية.

واكد وكيل الوزارة أن الأمور مستقرة بجميع مدارس المحافظة ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن الاشتباه في إصابة أي حالة وأنه أعطى تعليمات مشددة بإعداد تقرير واف عن الحملة يوميا.