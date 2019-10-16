الحزب المعارض في كوريا الجنوبية يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجا على سياسات الحكومة

يعتزم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، تنظيم مظاهرة حاشدة في نهاية هذا الأسبوع احتجاجًا على سياسات حكومة الرئيس، مون جاي إن، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما جاء في تصريحات أدلى بها للأمين العام للحزب، بارك مينج أو، أمس الثلاثاء، سيجتمع أعضاء وأتباع الحزب المحافظ في ميدان، كوانج هوا مون في وسط العاصمة سول بعد ظهر يوم السبت المقبل للتعبير عن رفضهم لما يسميه الحزب بـ"سياسات الحكومة الفاشلة"، بما في ذلك سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية وفي مجال الأمن القومي.

وقال بارك إن الحزب سيشير إلى مشاكل محددة من خلال خطب يلقيها خبراء من القطاع الخاص، كما سيوجه الدعوة لإجراء تغييرات جذرية في توجهات الحكومة الحالية.

وكان الحزب المعارض قد قرر في الأصل تنظيم مظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة وزير العدل، تشو كوك، لكنه غيّر خطته بعد إعلان تشو عن استقالته بنفسه أول أمس الاثنين.