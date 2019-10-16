 الحزب المعارض في كوريا الجنوبية يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجا على سياسات الحكومة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

الحزب المعارض في كوريا الجنوبية يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجا على سياسات الحكومة

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية
سول - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:46 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:46 ص

يعتزم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، تنظيم مظاهرة حاشدة في نهاية هذا الأسبوع احتجاجًا على سياسات حكومة الرئيس، مون جاي إن، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما جاء في تصريحات أدلى بها للأمين العام للحزب، بارك مينج أو، أمس الثلاثاء، سيجتمع أعضاء وأتباع الحزب المحافظ في ميدان، كوانج هوا مون في وسط العاصمة سول بعد ظهر يوم السبت المقبل للتعبير عن رفضهم لما يسميه الحزب بـ"سياسات الحكومة الفاشلة"، بما في ذلك سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية وفي مجال الأمن القومي.

وقال بارك إن الحزب سيشير إلى مشاكل محددة من خلال خطب يلقيها خبراء من القطاع الخاص، كما سيوجه الدعوة لإجراء تغييرات جذرية في توجهات الحكومة الحالية.

وكان الحزب المعارض قد قرر في الأصل تنظيم مظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة وزير العدل، تشو كوك، لكنه غيّر خطته بعد إعلان تشو عن استقالته بنفسه أول أمس الاثنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك