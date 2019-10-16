عبد المهدي يتعهد بتلبية مطالب المتظاهرين في العراق

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث إصلاحات في العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن "الحكومة العراقية ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الإصلاحات".

وأوضح عبد المهدي أن "اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات تقوم بعملها، وأن البعض حاول إخراج التظاهرات عن مسارها السلمي واستغلال التظاهرات والمتظاهرين الذين خرجوا بمطالب واضحة ومشروعة".

وفي سياق آخر، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات وزير التخطيط نوري الدليمي "لاستكمال التحقيقات وتسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة وأن يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

وفي سياق متصل، أبلغ رئيس الوزراء السفراء المعتمدين في العراق بأن مطالب المتظاهرين "مطالب حقه ومشروعة".

وقال عبد المهدي" نحن نحترم التظاهرات كونها شكل من أشكال التعبير عن الرأي ونحترمها ونستجيب لها وماحدث من تصادم أدى إلى خسائر مؤسفة".

وأضاف عبد المهدي: "تم تشكيل اللجنة التحقيقية وإلى صلاحياتها في فتح الملفات بشكل مهني وأننا نتعامل مع المظاهرات كحق دستوري وتم إيجاد قوة متخصصة لحفظ النظام وليس مكافحة الشغب وهي قوة مدربة على التعامل الحسن واحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان وليس قوة عسكرية".

وكان أكثر من 108 عراقيًا بينهم قوات أمن قتلوا في غضون ثمانية أيام هذا الشهر وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين بعد أن استخدمت القوات العراقية العنف المفرط لتفريق مظاهرات احتجاجية في بغداد و8 محافظات عراقية أخرى كانت تطالب بحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد.